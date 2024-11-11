В Липецке похоронили погибшего в Мали бойца ЧВК «Вагнер»

Администратора крупного военного Telegram-канала Grey Zone Никиту Федянина, который погиб в июле во время засады на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали, похоронили на его малой родине — в Липецке. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины и участник движения «Народное ополчение Донбасса» Олег Царев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @GREY_Zone56 Фото: @GREY_Zone56

Бои с повстанцами-туарегами шли с 22 по 27 июля недалеко от границы с Алжиром. Позже ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель нескольких бойцов, не раскрыв количество потерь. Военкоры сообщали, что среди погибших был 29-летний администратор Grey Zone Никита Федянин (позывной Белый).

По словам Олега Царева, тела погибших смогли вывезти только месяц назад, а организацию похорон в Липецке «полностью взял на себя "Вагнер"». «Знакомые пишут, что Белый не просто был бесстрашным воином, но и высококвалифицированным военным разведчиком, который серьезно развил агентуру на Украине, помог задержать не одного террориста и внутри России. На СВО воевал в составе подразделения специального назначения, заслуженно награжден медалью "За отвагу". Очень жаль, что такого молодого и талантливого человека больше нет»,— написал господин Царев в своем Telegram-канале.

Сергей Толмачев, Воронеж