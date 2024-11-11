Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фильм о Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» сообщила, что фильм о 47-м президенте США Дональде Трампе «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат. Ранее премьеру кинокартины переносили с 24 на 31 октября, а затем на 14 ноября.

Фото: Атмосфера кино; Arna Media

Фото: Атмосфера кино; Arna Media

«Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение (Минкульта.— "Ъ")»,— сообщила пресс-служба кинопрокатчика (цитата по «Интерфаксу»). Причины отказа выдачи прокатного удостоверения не уточняются.

Их кандидаты: Харрис и Трамп. Досье на политиков

Читать далее

В фильме шведского режиссера Али Аббаси рассказывается о карьере Дональда Трампа в 1970-е и 1980-е годы, когда тот был президентом строительной компании The Trump Organization. Премьера фильма прошла в июне на Каннском фестивале, где картина вошла в основной конкурс. В США показ «Ученика. Восхождение Трампа» стартовал 11 октября. При бюджете $15 млн фильм собрал за месяц в мировом прокате $11,4 млн.

Подробнее о фильме — в материале Weekend «На кону Трамп».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...