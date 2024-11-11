Фильм о Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» сообщила, что фильм о 47-м президенте США Дональде Трампе «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат. Ранее премьеру кинокартины переносили с 24 на 31 октября, а затем на 14 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Атмосфера кино; Arna Media Фото: Атмосфера кино; Arna Media

«Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение (Минкульта.— "Ъ")»,— сообщила пресс-служба кинопрокатчика (цитата по «Интерфаксу»). Причины отказа выдачи прокатного удостоверения не уточняются.

В фильме шведского режиссера Али Аббаси рассказывается о карьере Дональда Трампа в 1970-е и 1980-е годы, когда тот был президентом строительной компании The Trump Organization. Премьера фильма прошла в июне на Каннском фестивале, где картина вошла в основной конкурс. В США показ «Ученика. Восхождение Трампа» стартовал 11 октября. При бюджете $15 млн фильм собрал за месяц в мировом прокате $11,4 млн.

Подробнее о фильме — в материале Weekend «На кону Трамп».