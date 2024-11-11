Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшему вице-мэру Магнитогорска оставили без изменения приговор за взятки

Челябинский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы в отношении бывшего заместителя мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, виновных в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Их приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.

Ленинский районный суд Магнитогорска установил, что в 2020-2022 годах Гаврилов и Кравченко получили взятки на общую сумму более 15 млн руб. от директора коммерческой организации. Взамен с компанией заключали в приоритетном порядке госконтракты по благоустройству города и беспрепятственно оплачивали выполненные работы. Кроме того, в 2021 году бывшие вице-мэр и директор МУПа фиктивно трудоустроили сотрудника в «Магнитогорскинвестстрой», из-за чего похитили средства предприятия в сумме свыше 130 тыс. руб.

Суд приговорил Гаврилова и Кравченко каждого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Они также лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на восемь лет. Конфисковано имущество виновных и их родственников общей стоимостью более 12 млн руб. В апелляционных жалобах к областному суду адвокаты просили вынести оправдательный приговор, указывая на недоказанность вины. С учетом позиции прокурора приговоры оставили без изменения.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...