Бывшему вице-мэру Магнитогорска оставили без изменения приговор за взятки

Челябинский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы в отношении бывшего заместителя мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, виновных в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Их приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.

Ленинский районный суд Магнитогорска установил, что в 2020-2022 годах Гаврилов и Кравченко получили взятки на общую сумму более 15 млн руб. от директора коммерческой организации. Взамен с компанией заключали в приоритетном порядке госконтракты по благоустройству города и беспрепятственно оплачивали выполненные работы. Кроме того, в 2021 году бывшие вице-мэр и директор МУПа фиктивно трудоустроили сотрудника в «Магнитогорскинвестстрой», из-за чего похитили средства предприятия в сумме свыше 130 тыс. руб.

Суд приговорил Гаврилова и Кравченко каждого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Они также лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на восемь лет. Конфисковано имущество виновных и их родственников общей стоимостью более 12 млн руб. В апелляционных жалобах к областному суду адвокаты просили вынести оправдательный приговор, указывая на недоказанность вины. С учетом позиции прокурора приговоры оставили без изменения.

Виталина Ярховска