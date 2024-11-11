В Татарстане сотрудника колонии осудят за передачу наркотиков и алкоголя

Бывший сотрудник исправительной колонии (ИК) № 2 по Татарстану предстанет перед судом за получение взятки от осужденного и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, весной 2023 года осужденный обещал начальнику отряда отдела по воспитательной работе денежное вознаграждение за передачу наркотических веществ, алкоголя и продуктов питания. Фигурант достал из указанного ему тайника наркотиков, купил алкогольную продукцию и продукты. После этого сотрудник учреждения незаконно пронес их на территорию колонии и передал осужденному. На банковский счет обвиняемого перечислили 100 тыс. руб.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва