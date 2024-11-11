Кубань примет участие в программе «Классная страна»

Краснодарский край станет участником основного этапа программы «Классная страна». Помимо 21 российского региона, в ней примут участие представители семи государств объединения БРИКС+, говорится на сайте правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя председателя правительства, председателя экспертного совета всероссийской программы «Классная страна» Дмитрия Чернышенко, президент подчеркнул важность активного сотрудничества между странами в сфере образования. Программа будет способствовать этому, а также укреплять позиции России в образовательном туризме. В программе примут участие государства БРИКС+, а именно: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Южно-Африканская Республика. Агентство стратегических инициатив будет работать с этими странами при поддержке Министерства иностранных дел РФ и партнера программы — Международной школы БРИКС+.

20 регионов России из восьми федеральных округов подали заявки на участие. Из Центрального федерального округа было получено шесть региональных запросов, из Приволжского — четыре, из Северо-Западного, Дальневосточного и Уральского — по два, из Южного, Северо-Кавказского и Сибирского — по одному. Кроме того, запрос поступил от одного из новых субъектов РФ — Донецкой Народной Республики.

Гендиректор АСИ, заместитель председателя экспертного совета программы Светлана Чупшева отметила, что в прошлом году в рамках программы было разработано 103 образовательных маршрута для детей и молодежи. Эти маршруты интегрированы в учебный процесс и охватывают различные сферы: историю и патриотизм, науку, культуру, экологию, спорт и здоровый образ жизни. Программы, разработанные в 22 регионах России, позволяют связать путешествия с учебными предметами, внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. В этом году проект «Классная страна» вызвал интерес более чем у 210 тыс. человек из 89 регионов. Более тысячи из них были рекомендованы для участия в следующих этапах проекта.

В состав проектных групп войдут специалисты из региональных органов власти, отвечающих за сферы просвещения, воспитания, образования, культуры и туризма. Также в них будут представители образовательных учреждений, туроператоры, предприниматели и школьники. Участники пройдут обучение по программам, разработанным АСИ совместно с ведущими университетами страны. По итогам обучения они получат сертификаты о повышении квалификации государственного образца. Кроме того, они разработают 100 образовательных программ путешествий по пяти направлениям.

В 20 субъектах России планируется реализовать образовательные программы-путешествия, которые стали победителями проекта «Классная страна» в 2023/2024 учебном году. В этом процессе будет участвовать АНО «Больше, чем путешествие» в качестве партнера программы. В рамках образовательной программы с ноября по декабрь 2024 года не менее 5 тыс. учащихся и сопровождающих примут участие в этих мероприятиях. Финансирование будет осуществляться за счет господдержки.

Алина Зорина