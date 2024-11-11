СКР возбудил дело по факту распространения детской порнографии в Пермском крае

Следственное управление (СУ) СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщает «РИА Новости».

Основанием для начала расследования стало опубликованное главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной сообщение о преступных действиях некой группы людей, которые шантажируют девочек 8–12 лет.

СУ СКР по Пермскому краю начало доследственную проверку, но еще до ее окончания глава СКР Александр Бастрыкин дал прямое указание возбудить уголовное дело. Поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние, информация о расследовании в СМИ не предоставляется.

Дмитрий Астахов, Пермь