Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии доработают законопроект о фонограмме на концертах

Курултай Башкирии доработает внесенный в Госдуму в июне законопроект об обязанности рекламодателя указывать на афишах концертов и в другой рекламной продукции информацию об использовании плюсовой фонограммы, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Профильный парламентский комитет проводит рабочие совещания с экспертами, юристами и представителями антимонопольной службы. На пленарном заседании Курултая в конце ноября новую редакцию законопроекта планируется вынести на голосование.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Курултая, изменения будут внесены по итогам рассмотрения законопроекта в комитете по культуре Госдумы, который в конце сентября пришел к выводу, что документ «требует существенной доработки».

По данным комитета, в законе «О защите прав потребителей» уже установлена обязанность информировать зрителей об использовании фонограммы во время концертов, однако с момента введения (с 1999 года) эта норма «фактически не исполняется».

«Таким образом, установление специальной нормы для случая, когда при проведении зрелищно-развлекательного мероприятия были использованы плюсовые фонограммы и потребителю об этом не была предоставлена информация, требует дополнительного обоснования»,— отмечается в документе. В комитете считают, что необходимо конкретизировать, на кого возложена обязанность информировать потребителей об использовании плюсовых фонограмм — на творческие коллективы, исполнителей или организаторов концертов.

Комитет считает, что решить вопрос об информировании потребителей об использовании плюсовой фонограммы можно, приняв нормативный правовой акт правительства РФ с требованиями к порядку доведения до потребителей этой информации.

Кроме того, ранее в законопроекте были установлены требования к творческим коллективам и исполнителям не допускать «поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам», непристойных и оскорбительных образов, ненормативной лексики, оскорбительных выражений, употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ. Этот запрет, сообщили в Курултае, планируют убрать в рамках доработки законопроекта. Причины не пояснили.

Майя Иванова, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...