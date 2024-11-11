В Башкирии доработают законопроект о фонограмме на концертах

Курултай Башкирии доработает внесенный в Госдуму в июне законопроект об обязанности рекламодателя указывать на афишах концертов и в другой рекламной продукции информацию об использовании плюсовой фонограммы, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Профильный парламентский комитет проводит рабочие совещания с экспертами, юристами и представителями антимонопольной службы. На пленарном заседании Курултая в конце ноября новую редакцию законопроекта планируется вынести на голосование.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Курултая, изменения будут внесены по итогам рассмотрения законопроекта в комитете по культуре Госдумы, который в конце сентября пришел к выводу, что документ «требует существенной доработки».

По данным комитета, в законе «О защите прав потребителей» уже установлена обязанность информировать зрителей об использовании фонограммы во время концертов, однако с момента введения (с 1999 года) эта норма «фактически не исполняется».

«Таким образом, установление специальной нормы для случая, когда при проведении зрелищно-развлекательного мероприятия были использованы плюсовые фонограммы и потребителю об этом не была предоставлена информация, требует дополнительного обоснования»,— отмечается в документе. В комитете считают, что необходимо конкретизировать, на кого возложена обязанность информировать потребителей об использовании плюсовых фонограмм — на творческие коллективы, исполнителей или организаторов концертов.

Комитет считает, что решить вопрос об информировании потребителей об использовании плюсовой фонограммы можно, приняв нормативный правовой акт правительства РФ с требованиями к порядку доведения до потребителей этой информации.

Кроме того, ранее в законопроекте были установлены требования к творческим коллективам и исполнителям не допускать «поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам», непристойных и оскорбительных образов, ненормативной лексики, оскорбительных выражений, употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ. Этот запрет, сообщили в Курултае, планируют убрать в рамках доработки законопроекта. Причины не пояснили.

Майя Иванова, Уфа