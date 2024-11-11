В метро Казани сократили интервал движения поездов в часы-пик до 5 минут

В казанском метро в часы пик интервал движения электропоездов составит 5 минут и 3 секунды. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

По будням в часы пик с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на линии метро будут курсировать 11 поездов.

Новый график движения электропоездов можно увидеть на сайте Метроэлектротранса или на информационных стендах на всех станциях метро.

В сентябре сообщалось, что в метрополитене Казани сократили интервал движения поездов до 5 минут и 33 секунд. Тогда на линии в утренние и вечерние часы пик работало 10 электропоездов. Одиннадцатый электропоезд закупили в январе этого года, чтобы сократить интервал движения.

Диана Соловьёва