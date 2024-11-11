Вынесен приговор экс-директору филиала «Башавтотранса»

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 44-летнему бывшему директору УПАП №1 филиала ГУП «Башавтотранс», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это Павел Аверьянов.

Установлено, что с сентября 2019 года по март 2021 года и с мая 2021 года по июль 2023 года руководитель компании организовал фиктивное трудоустройство автослесаря. Сотруднику начислялась зарплата, которую подсудимый использовал, чтобы закрыть долг перед своим знакомым.

В результате компании причинен ущерб на сумму почти 1,5 млн руб.

Подсудимый частично признал вину. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и взыскал сумму причиненного вреда.

Майя Иванова