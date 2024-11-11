В Армавире 11 объектов культурного наследия взяли под охрану

В Армавире признали архитектурными памятниками 11 старинных зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди объектов, получивших охранный статус,— старинные дома, ранее принадлежавшие местным зажиточным жителям, а также общественные постройки. Как отметили в мэрии, перед присвоением нового звания специалисты провели градостроительный анализ и определили зоны, в которых будут введены ограничения на застройку. Все документы прошли историко-культурную экспертизу.

С 1990 года Армавир обладает статусом исторического поселения. Сегодня памятниками архитектуры признаны 95 зданий, более 70 из которых уже находятся под охраной. По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, такие меры помогают сохранить уникальный облик города.

Нурий Бзасежев