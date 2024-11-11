Из соцучреждений в Челябинской области изъяли 600 кг сливочного масла

Из девяти социальных учреждений Челябинска и Магнитогорска изъяли 600 кг сливочного масла ненадлежащего качества. Индивидуальный предприниматель из Магнитогорска поставил продукт от компании из Брянской области, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выявить несоответствие товара требованиям сотрудники смогли после анализа электронных сопроводительных документов. Было указано, что 22 октября бизнесмен получил 600 кг масла сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% в пачках по 200 гр. от ООО «Горизонт» из Брянской области. Этому предприятию его передало местное ООО «Молсбыт». Производитель выработал масло с нарушением прослеживаемости: из 26 т 20-процентных сливок и 83 т молока с массовой долей жира 0,5% получили 27 т сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5% и 42,2 т масла «Традиционное» жирностью 82,5%. Однако технологически из 109 т первичной продукции невозможно получить 70 т масла. Для такого количества понадобилось бы 1,4 тыс. т сырья.

Россельхознадзор объявил индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований. Социальные учреждения вернули масло своему поставщику, который отправил его производителю в Брянскую область.

Виталина Ярховска