В Челнах конфисковали аварийный грузовой теплоход за перевозку пассажиров

В Набережных Челнах суд конфисковал аварийный грузовой теплоход, на котором проводили культурные мероприятия и перевозили пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Камская транспортная прокуратура нашла публикацию в соцсетях о том, что на грузовом теплоходе проводят культурные мероприятия. Ведомство установило, что судно не могло использоваться для перевозки пассажиров. Также состояние теплохода не соответствовало требованиям безопасности и эксплуатации водного транспорта.

Владельца теплохода привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) и оштрафовали.

Диана Соловьёва