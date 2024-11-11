В январе–сентябре естественная убыль населения Башкирии выросла в полтора раза

С января по сентябрь 2024 года естественная убыль населения Башкирии превысила 13 тыс. человек, следует из обновленных данных Росстата. По сравнению с девятью месяцами прошлого года показатель вырос на 51,8%. В январе–сентябре прошлого года естественная убыль составила 8,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число родившихся снизилось на 2 тыс., с 27 тыс. в январе–сентябре 2023 года до 25,1 тыс. новорожденных в этом году. Снижение также фиксируется в относительных значениях — с 8,9 до 8,3 на 1 тыс. населения. В среднем по России рождаемость составила 8,7 новорожденных на 1 тыс. человек.

Количество умерших увеличилось с 35,6 тыс. до 38,1 тыс., в относительном исчислении — с 11,7 до 12,5 на 1 тыс. человек (показатель этого года совпадает со среднероссийским).

В ПФО лидерами по рождаемости с января по сентябрь стали Татарстан (8,8 на 1 тыс. населения), Пермский край (8,8 на 1 тыс. населения) и Оренбургская область (8,5 на 1 тыс. населения). Башкирия по этому индексу заняла четвертое место в округе.

По смертности худшие показатели в Кировской (16,1 на 1 тыс. населения), Пензенской (15,8 на 1 тыс. населения) и Ульяновской (15,4 на 1 тыс. населения) областях. Лучшая ситуация — в Татарстане (11,8 на 1 тыс. населения) и Башкирии (12,5 на 1 тыс. населения).

Идэль Гумеров