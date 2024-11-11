До конца в 2025 года на авиазаводе в Казани введут 3 логистических центра

До конца 2025 года на Казанском авиационном заводе (КАЗ) введут в строй три новых логистических центра. Об этом сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Для строительства первого корпуса демонтировали старое здание. Сейчас идет перенос сетей и подготовка свайного поля. Рабочие выполняют демонтажные работы для постройки второго и третьего центров. Первые два объекта планируют достроить летом 2025 года, строительство третьего логистического центра завершат осенью. Общая площадь центров составит около 90 тыс. квадратных метров.

Всего в рамках модернизации КАЗ построят и реконструируют 24 объекта. Девять из них уже ввели в эксплуатацию. Все строительные работы планируют завершить до конца 2026 года. В 2028 году модернизация позволит выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год.

Диана Соловьёва