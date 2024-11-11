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«Полная блокировка Gmail в России возможна»

Дамир Сапиев о том, зачем пользователям «Госуслуг» отказываться от почты Google

Пользователи «Госуслуг» с привязанным аккаунтом к Google Mail (Gmail) в октябре 2024 года стали получать уведомления с предложением о переходе на российские почтовые сервисы. Ранее американская корпорация Google ввела ограничения на создание новых аккаунтов для россиян. О том, почему стоит переходить на российские аналоги сервиса Gmail, рассказал краснодарский эксперт в IT-сфере Дамир Сапиев.

Дамир Сапиев

Дамир Сапиев

Фото: предоставлено автором

«При использовании иностранной почты на госплатформах стоит помнить, что заграничные органы власти по первому требованию могут получать доступ к данным пользователя. Наибольшую угрозу могут представлять возможные ограничения на фоне новых санкций, которые приведут к полной потере доступа к почтовым ящикам. Технически полная блокировка Google Mail в России возможна, как это было с другими сервисами (например, LinkedIn), что может вызвать необходимость срочной миграции пользователей на другие платформы, включая отечественные.

В случае блокировки Gmail пользователи потеряют доступ ко всем аккаунтам, которые были привязаны к почте, и их восстановление станет довольно трудоемким. С 1 декабря 2023 года для всех российских платформ введено ограничение, по которому пройти регистрацию можно только по электронной почте в доменной зоне RU.

Кроме того, не стоит забывать, что сервисы Google — это не только почта, но и онлайн-таблицы, а также документы. От блокировки сервиса пострадают многие студенты и работники офиса, которые используют платформы иностранной компании для совместной работы.

В целом отечественные сервисы готовы частично заменить Gmail. Все почты, в том числе, и российские, используют одинаковые протоколы прикладного уровня ESMTP и обеспечивают шифрование писем.

Необходимо учитывать и финансирование команд разработки и поддержки, поскольку Google имеет обладает миллиардами долларов. Корпорация имеет возможность тратить огромные суммы на поддержку и своевременное обновление своих сервисов в случаях обнаружения уязвимостей. Наши сервисы, в свою очередь, могут недополучать ресурсы на своевременное исправление ошибок.

Из плюсов перехода на российские аналоги я бы выделил локальное хранение данных на наших серверах, что позволит сохранить важную информацию и доступ к другим сервисам.

Резюмируя, скажу так: в текущих реалиях лучше иметь аккаунт на российском почтовом сервисе и указывать его как резервный.

Частные и госкомпании, продолжающие пользоваться Gmail и другими иностранными сервисами, рискуют потерять все данные в случае ухудшения международных отношений. Государства, в которых расположены головные офисы компаний, могут начать давить на них, что приведет к перманентной блокировке доступа для всех российских аккаунтов.

Ограничение может быть неявным. Например, сервис запросит подтверждения почты по номеру телефона, но не примет российские номера».

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