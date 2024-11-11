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Мэрия Краснодара контролирует устранение разлива канализации на Героя Яцкова

Администрация Краснодара взяла на особый контроль устранение разлива канализации на улице Героя Яцкова. Контролировать работу канализационных сетей в микрорайоне Губернском, на ул. Героя Яцкова, рядом с детскими садами и школой, а также ускорить работу по реконструкции сетей и канализационно-насосной станции поручил глава города Евгений Наумов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Причина проблемы на одном и том же участке — и забитые сети, и нехватка мощностей. Но ничего не может служить оправданием — рядом два детских сада, школа. Недопустимо, чтобы препятствием на пути к знаниям становились зловонные реки»,— цитирует господина Наумова пресс-служба мэрии.

Замглавы города Максим Онищенко отметил, что сейчас ресурсоснабжающая организация увеличивает мощности канализационных сетей и закупает насосы. Новые строящиеся коммуникации разгрузят канализационно-насосные станции по улице Батуринской, что также позволит улучшить ситуацию в Губернском. По словам вице-мэра, сейчас единственной проблемой является доставка насосного оборудования из других стран, которая требует времени.

Евгений Наумов поручил держать ситуацию на постоянном контроле в связке с управляющими компаниями, ресурсниками, строительными компаниями.

Татьяна Ручкина

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