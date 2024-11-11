В Сочи изменят маршруты и расписание электричек с 11 по 13 ноября

С 11 по 13 ноября некоторые пригородные поезда в Сочи изменят маршруты и расписание движения по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перевозчик информировал пассажиров о временных изменениях в движении пригородных электричек на направлениях Аэропорт Сочи — Туапсе, Имеретинский курорт — Туапсе и Лазаревская — Роза Хутор. Изменения будут действовать с 11 по 13 ноября и связаны с техническими причинами.

В понедельник, 11 ноября, поезд №6022, курсирующий по маршруту Аэропорт Сочи — Лазаревская, будет ходить по укороченному маршруту до Дагомыса. Электричка №6101 Лазаревская — Роза Хутор также начнет свое движение из Дагомыса.

Незначительные корректировки в расписании затронут следующие поезда: №6802, 6804, 6806 и 6808, курсирующие между Имеретинским курортом и Туапсе, а также №6807 и 6811 Туапсе — Имеретинский курорт, №6045 и 6009 Туапсе — Аэропорт.

Во вторник, 12 ноября, изменения коснутся поездов №6804 и 6802, следующих по маршруту Имеретинский курорт — Туапсе. В период с 11 по 13 ноября подкорректировали расписание поездов №6046 Аэропорт — Туапсе и №6810 Имеретинский курорт — Туапсе. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием и планировать свои поездки с учетом этих изменений.

Мария Удовик