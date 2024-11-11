Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Астраханский Роспотребнадзор в суде запретил «Победе» навязывать страхование

ООО «Авиакомпания Победа» не имеет право навязывать пассажирам услуги страхования при продаже билетов онлайн. Такое решение в споре авиаперевозчика с управлением Роспотребнадзора по Астраханской области принял Мосгорсуд.

Поводом для иска стала заранее поставленная «галочка» напротив соответствующей графы в форме для покупки билета через интернет. Роспотребнадзор обратился в Щербинский районный Москвы с в защиту неопределенного круга потребителей с требований такую галочку убрать.

Первая инстанция истцу отказала, астраханский Роспотребнадзор подал апелляционную жалобу — Мосгорсуд встал на сторону надзорного ведомства. Решение вступило в законную силу.

Никита Маркелов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...