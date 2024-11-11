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В небе над Казанью пролетел небольшой метеорит

Жители Казани увидели в небе пролетевший светящийся объект. Директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, что это был небольшой метеорит. Об этом сообщили «РИА Новости».

Юрий Нефедьев объяснил, что в небе пролетел болид — метеор, чей след ярко виден. Эксперт рассказал, что пролетевший метеорит — штатное явление, так как в атмосферу Земли каждый год влетает около 500 тыс. тонн метеоритного вещества. Однако Юрий Нефедьев отметил, что вероятность увидеть болид в городе очень мала. Обычно такие явления происходят на территории океана.

В воскресенье вечером в соцсетях появились видео, на которых запечатлен светящийся объект, пролетающий над Казанью.

Диана Соловьёва

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