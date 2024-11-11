Суд в Уфе взял под арест адвоката, обещавшего клиенту условный срок за взятку

Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия заключил под стражу адвоката коллегии адвокатов «Защита» Ильдару Файзуллину. Мера пресечения избрана до 1 января 2025 года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, адвокат обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, фигурант уголовного дел получил от подзащитного 2,25 млн руб. Взятку он якобы должен был передать сотрудникам правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, и суда города Октябрьского.

Ильдар Файзуллин обещал клиенту, что суд назначит ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как установило следствие, деньги должностным лицам адвокат не передал, а потратил на собственные нужды.

Ильдар Файзуллин не признает вину и в суде просил отправить его под домашний арест.

Наталья Балыкова