RAEX опубликовало список самых влиятельных вузов России
Гуманитарные специальности улучшили позиции
Агентство RAEX в третий раз опубликовало рейтинги вузов России по уровню их влияния на общество. При составлении списка аналитиками учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию. В итоговый список вошло 75 университетов из 22 субъектов страны.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Аналитики RAEX оценили деятельность российских вузов по 14 критериям, исходные данные для которых формировались по итогам анкетирования вузов и сбора информации из независимых источников.
Рейтинг влиятельности вузов строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов. Для оценки составители рейтинга использовали сведения из официальных сайтов федеральных органов власти, интернет-энциклопедии Wikipedia, веб-аналитику компании Alexa, социальные сети вузов, информацию агентства о количестве выпускников на руководящих должностях в крупнейших компаниях России, а также данные, размещенные в зарубежных и российских наукометрических источниках.
Результаты нового исследования RAEX показали, что вузы социогуманитарного профиля заметно улучшили свои позиции в рейтинге, в то время как представленность технических учебных заведений снизилась до 25 вузов-участников. Количество классических университетов в рейтинге 2024 года выросло с 21 до 24.
Наибольшее количество влиятельных вузов сосредоточено в Москве — в число лучших вошел 31 московский вуз, и Санкт-Петербурге — 13 образовательных учреждений. За пределами двух столиц наибольшая концентрация влиятельных вузов наблюдается в Свердловской области и Башкортостане — от каждого из этих регионов в рейтинг вошли по три участника.
Топ–20 влиятельных вузов России 2024 года
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Ознакомиться с полной версией рейтинга можно на портале RAEX Rating Review.