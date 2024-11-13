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Коммерсантъ FM
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RAEX опубликовало список самых влиятельных вузов России

Гуманитарные специальности улучшили позиции

Агентство RAEX в третий раз опубликовало рейтинги вузов России по уровню их влияния на общество. При составлении списка аналитиками учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию. В итоговый список вошло 75 университетов из 22 субъектов страны.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аналитики RAEX оценили деятельность российских вузов по 14 критериям, исходные данные для которых формировались по итогам анкетирования вузов и сбора информации из независимых источников.

Рейтинг влиятельности вузов строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов. Для оценки составители рейтинга использовали сведения из официальных сайтов федеральных органов власти, интернет-энциклопедии Wikipedia, веб-аналитику компании Alexa, социальные сети вузов, информацию агентства о количестве выпускников на руководящих должностях в крупнейших компаниях России, а также данные, размещенные в зарубежных и российских наукометрических источниках.

Результаты нового исследования RAEX показали, что вузы социогуманитарного профиля заметно улучшили свои позиции в рейтинге, в то время как представленность технических учебных заведений снизилась до 25 вузов-участников. Количество классических университетов в рейтинге 2024 года выросло с 21 до 24.

Наибольшее количество влиятельных вузов сосредоточено в Москве — в число лучших вошел 31 московский вуз, и Санкт-Петербурге — 13 образовательных учреждений. За пределами двух столиц наибольшая концентрация влиятельных вузов наблюдается в Свердловской области и Башкортостане — от каждого из этих регионов в рейтинг вошли по три участника.

Топ–20 влиятельных вузов России 2024 года

Место в рейтингеНаименование вуза
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
3Санкт-Петербургский государственный университет
4Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
5Финансовый университет при Правительстве РФ
6МГИМО МИД России
7Московский физико-технический институт
8Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
9Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
10Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
11Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
12Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
13Казанский (Приволжский) федеральный университет
14Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
15Университет ИТМО
16Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Ознакомиться с полной версией рейтинга можно на портале RAEX Rating Review.

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