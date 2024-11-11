В Саратове прокуратура выяснит, как тепломагистраль упала на автомобили

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту падения участка теплотрассы на автомобили. Как сообщат пресс-служба надзорного ведомства, соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По информации ведомства, утром, 11 у дома № 49 по улице Тульской в Саратове произошло повреждение тепломагистрали, что привело к падению участка теплотрассы на припаркованные рядом транспортные средства.

На данный момент Саратовским филиалом ПАО «ТПлюс» проводятся работы по демонтажу части трубопровода. Для координации действий аварийных служб на место происшествия прибыл прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков. Прокуратура также следит за восстановлением теплоснабжения в жилых домах на смежной территории и прогрессом по ликвидации аварийной ситуации

Никита Маркелов