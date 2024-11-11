В 2024 году более миллиона туристов посетили Челябинскую область

За девять месяцев 2024 года количество туристов, посетивших Челябинскую область, превысило 1 млн человек, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем по Уральскому федеральному округу (УрФО) данный показатель вырос на 4%, сообщает пресс-служба АНО «Центр проектного развития».

Увеличились и доходы отелей, гостевых домов, санаториев, кемпингов и т. д. В январе-сентябре 2024 года они были на уровне 9 млрд руб. Это на 22% больше результата за аналогичный период 2023-его. По данным «Центра проектного развития», прирост обусловлен как увеличением количества туристов, так и ростом среднего чека до 9 тыс. руб. Чаще всего путешественники останавливаются в Челябинской области на 4 дня. Это лучший показатель в УрФО.

Согласно данным Big Data, основными регионами проживания туристов, посещающих Южный Урал, являются субъекты УрФО и Республика Башкортостан. Путешественники из данных регионов составляют более 50% от общего потока. Также увеличивается количество приезжих из Европейской части России. Туристов область привлекает природным ландшафтом, всесезонными горнолыжными и термальными курортами. Растет популярность и промышленного туризма с посещением ведущих предприятий, где можно ознакомиться с технологическими и производственными процессами.

Виталина Ярховска