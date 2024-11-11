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Пензенский суд оштрафовал туроператора «Анекс Туризм» за перенос рейса

Пензенский суд защитил права туриста, жителя города, чей рейс был изменен туроператором ООО «Анекс Туризм». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчина в июле 2023 года приобрел тур на четырех человек на отдых в Турции в августе. Он заплатил 310 тыс. руб. за отдых в Кемере. Однако, за день до вылета 3 августа 2023 года туроператор изменил дату и время вылета на 5 августа 2023 года в связи с чем тур был сокращен на одни сутки проживания.

Мужчина обратился в Железнодорожный районный суд Пензы с иском о защите прав потребителя, требуя взыскать неиспользованную часть оплаты за одни сутки проживания, убытки за оплату гостиницы, компенсацию морального вреда и неустойку. Представитель туроператора просил отказать в удовлетворении иска, а в случае положительного решения — снизить сумму неустойки и штрафа.

Суд признал иск обоснованным, отклонив довод ответчика о том, что истец соглашался на условия чартерной перевозки. Пленум Верховного Суда Российской Федерации подтвердил, что в случае споров о чартерных воздушных перевозках ответственность несет туроператор.

В результате суд первой инстанции решил взыскать с туроператора более 120 тыс. руб., включая убытки, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Также были определены проценты за каждый день просрочки исполнения обязательства. Апелляционная инстанция подтвердила законность и обоснованность решения — теперь оно вступило в силу.

Никита Маркелов

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