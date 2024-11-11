В Краснодаре реконструировали Бородинский бульвар за 60 млн рублей

В Карасунском округе Краснодара завершили реконструкцию Бородинского бульвара. В работы благотворительный фонд «Точно добро» инвестировал более 60 млн руб., сообщает пресс-служба ГК «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

На бульваре создали непрерывную прогулочную территорию от улицы Почтовой до фитнес-клуба Balance. Протяженность бульвара увеличили вдвое — с 560 метров до 1 км. Бульвар оградили от проезжей части. В пешеходной зоне обновили покрытие и добавили освещение, для этого монтировали дополнительные фонари и светодиодную брусчатку. Для удобства посетителей на бульваре установили новые скамейки с мотивационными надписями.

Вдоль бульвара выделили место для велодорожки, прежнее асфальтобетонное покрытие заменили на тротуарную плитку. На бульваре также установили новые арт-объекты — интерактивную фотозону с цветными блоками, топиарии в виде животных и навигационные указатели. Кроме того, на объекте провели дополнительное озеленение, там высадили более 30 видов многолетних цветущих растений, кустарников и деревьев. Рядом с каждой разновидностью установили табличку с названием.

Татьяна Ручкина