Челябинские компании подняли зарплату специалистам в сфере ЖКХ на 14%

Средние зарплатные предложения в сфере ЖКХ в Челябинской области в октябре составили 114,2 тыс. руб., что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Авито Работа».

Топ-3 по росту зарплат возглавляет профессия штукатура. За год таким специалистам жалованье повысили в 2,3 раза, теперь оно составляет 137,8 тыс. руб. Второе место занимает позиция маляра. Средние зарплаты подобных соискателей увеличились на 27%, до 90,5 тыс. руб. И замыкает топ профессия плиточника с жалованьем 147,5 тыс. руб. (+24% за год).

При этом самой востребованной специальностью в октябре является штукатур. С 2023 года число вакансий для таких сотрудников увеличилось на 104%. Плиточники стал нужнее на 67%, дезинфекторы — на 27%, а дворники — на 14%.

Виталина Ярховска