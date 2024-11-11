В Краснодаре за неделю эвакуировали более 260 автомобилей

С 4 по 10 ноября в Краснодаре эвакуаторы переместили на штрафстоянки 261 автомобиль. Об этом сообщает городской департамент транспорта и городского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество неправильно припаркованных автомобилей выявили на улицах: Красная, Красноармейская, Рашпилевская, Октябрьская, Постовая, Восточно-Кругликовская, а также на Кубанской набережной.

Мероприятия по выявлению нарушителей проводят регулярно.

Нурий Бзасежев