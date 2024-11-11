Минздрав Московской области возглавит чиновник из Башкирии

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с завтрашнего дня возглавит министерство здравоохранения Московской области. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве. Радий Хабиров наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева за эффективный и добросовестный труд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Максим Забелин родился в 1979 году в Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Имеет степень доктора медицинских наук.

Карьеру начинал в 2003 году начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске. Работал в госпиталях, доцентом кафедры хирургии Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны РФ. В 2013–2015 годах — заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера. С 2015 года — заместитель генерального директора—главный врач государственного научного центра Российской Федерации «Федеральный медицинский биофизический центр им А. И. Бурназяна» (Москва).

В Башкирии господин Забелин работал с декабря 2018 года, когда возглавил республиканский минздрав. В марте 2021 года стал вице-премьером Башкирии, а спустя еще год был назначен руководителем администрации главы республики.

Наталья Балыкова, Уфа