В Нижегородской области ввели правовой режим для тестирования беспилотников

В Нижегородской области установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Экспериментальный правовой режим установлен на территории всего региона.

В рамках программы по развитию отрасли БАС в Нижегородской области планируется провести около 2,5 тыс. испытательных полетов беспилотников. Для каждого полета будут индивидуально определены масса грузов, дистанция перевозки, дальность каждого беспосадочного перелета и условия для испытаний.

Региональные власти считают, что введение ЭПР поможет нарастить производство беспилотников и использовать их в различных отраслях экономики. Испытания беспилотников планируется проводить на территории аэропорта Кстово-Восточный. О готовности работать в ЭПР уже заявили 14 компаний, включая ООО БАС, ООО «Аэромакс», ООО «Флай дрон».

О том, какие сложности испытывает отрасль, «Ъ» рассказал гендиректор производителя беспилотников «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Андрей Репин, Нижний Новгород