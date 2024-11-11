В Челябинске планируют увеличить количество урн в местах скопления людей

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин поручил увеличить количество урн в местах массового скопления людей, а также разместить там социальную рекламу «о недопустимости захламления города». Об этом он рассказала в своем telegram-канале.

По словам временного главы, жалобы на мусор на остановках общественного транспорта и в других местах он нередко получает от горожан в социальных сетях, а в эти выходные проехал по всем районам города и сам убедился в проблеме.

«Сложилось впечатление, что в некоторых местах, там, где происходит скопление людей, мусор не убирают. Дорожные подрядчики его вывозят, но на некоторых остановках, газонах, возле урн он очень быстро накапливается вновь. Конечно, это не красит наш город»»,— сообщил Алексей Лошкин.

Также он попросил челябинцев «не забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».