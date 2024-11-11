Кабмин увеличил число приоритетных проектов технологического суверенитета России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых приоритетных направлениях проектов технологического суверенитета и адаптации экономики России. Среди новых технологических проектов — строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, среди экономических — создание круглогодичных курортов на Балтийском и Азовском морях, а также озере Байкал.

В пресс-службе правительства пояснили, что постановление расширяет способы финансирования для реализации приоритетных направлений в технической и экономической сферах. В частности, в набор финансовых инструментов теперь включены специально выпускаемые для проектов облигации и кредиты для лизинговых компаний. Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании правительства сообщил, что на реализацию проектов выделили 980 млрд руб.

В числе направлений проектов технологического суверенитета — создание электростанций, эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие новых месторождений, производство композитных материалов и проекты в области водородной и атомной энергетики. Среди направлений структурной адаптации экономики — инвестиционные проекты развития Северного морского пути до 2035 года, а также создание круглогодичных курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и озере Байкал.

Приоритетными направлениями называют те отрасли, где уровень локализации производства сейчас составляет менее 50%. В апреле 2023 года правительство утвердило 13 тематических разделов для приоритетных проектов, среди них — авиационная промышленность, автомобилестроение, медицинская промышленность, фармацевтика, электроника и энергетика. Проекты в указанных сферах могут получить пониженную ставку при оформлении кредитов в банках и поручительство госкорпорации ВЭБ.РФ.