Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре. Среди них — сохранение ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дальневосточная и арктическая ипотека» действует с конца 2019 года. Она распространяется на все регионы Дальнего Востока, а с конца ноября 2023 года — и на Арктическую зону. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, по «Дальневосточной и арктической ипотеке» было выдано более 117 тыс. кредитов. Общая сумма выданных льготных кредитов в ДФО превышает 540 млрд руб.

В конце октября правительство дополнительно выделило 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. 35,1 млрд руб. из них пошли на программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Об эффектах программ поддержки спроса на жилье — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"».