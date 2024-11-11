Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре. Среди них — сохранение ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года.

Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дальневосточная и арктическая ипотека» действует с конца 2019 года. Она распространяется на все регионы Дальнего Востока, а с конца ноября 2023 года — и на Арктическую зону. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, по «Дальневосточной и арктической ипотеке» было выдано более 117 тыс. кредитов. Общая сумма выданных льготных кредитов в ДФО превышает 540 млрд руб.

В конце октября правительство дополнительно выделило 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. 35,1 млрд руб. из них пошли на программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Об эффектах программ поддержки спроса на жилье — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...