Эффективность госуправления повысят за счет искусственного интеллекта

Тема искусственного интеллекта и возможной области его применения получает все большее распространение в СМИ и блогосфере. На днях пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков читал лекцию на просветительском марафоне “Знание. Первые”.

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Студент юридического факультета колледжа “Синергия” Виталий Шуляк задал вопрос о возможности внедрения ИИ в сферу государственного управления. На что Дмитрий Песков заявил, что такое развитие событий возможно и искусственный интеллект может повысить эффективность государственного управления и оказания цифровых услуг гражданам. Кроме того, управленцы с помощью ИИ смогут видеть более полную картину происходящего в стране. “Широчайшие возможности, я в этом убежден”, – заявил пресс-секретарь Президента.

Почти одновременно с этим пришла новость о том, что на портале Госуслуг планируют до конца 2024 года запустить бета-версию консультанта, которая будет базироваться на отечественной технологии ИИ. А министерство финансов уже использует искусственный интеллект в бюджетном процессе для составления кодов бюджетной классификации.

Тенденция очевидна: технология ИИ будет использоваться в самых разных сферах жизни. Многие высказывают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля, и уже в ближайшем будущем невозможно будет доподлинно сказать, кем выполнена та или иная работа – человеком или компьютерной программой. Уже сейчас известны случаи, когда отдельные недобросовестные разработчики учебных программ выдают искусственно созданную работу за собственную. Поэтому представляется необходимым разработать систему регламентации использования ИИ – как в видеороликах ставится дисклеймер о том, что показанные события не имеют отношения к реальности.

Цифровые технологии – это мощнейший инструмент для изменения жизни человечества. Однако необходимо принимать меры, чтобы его было невозможно использовать во вред.