Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эффективность госуправления повысят за счет искусственного интеллекта

Об этом Дмитрий Песков заявил студенту Синергии во время просветительского марафона “Знание. Первые”.

Тема искусственного интеллекта и возможной области его применения получает все большее распространение в СМИ и блогосфере. На днях пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков читал лекцию на просветительском марафоне “Знание. Первые”.

Студент юридического факультета колледжа “Синергия” Виталий Шуляк задал вопрос о возможности внедрения ИИ в сферу государственного управления. На что Дмитрий Песков заявил, что такое развитие событий возможно и искусственный интеллект может повысить эффективность государственного управления и оказания цифровых услуг гражданам. Кроме того, управленцы с помощью ИИ смогут видеть более полную картину происходящего в стране. “Широчайшие возможности, я в этом убежден”, – заявил пресс-секретарь Президента.

Почти одновременно с этим пришла новость о том, что на портале Госуслуг планируют до конца 2024 года запустить бета-версию консультанта, которая будет базироваться на отечественной технологии ИИ. А министерство финансов уже использует искусственный интеллект в бюджетном процессе для составления кодов бюджетной классификации.

Тенденция очевидна: технология ИИ будет использоваться в самых разных сферах жизни. Многие высказывают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля, и уже в ближайшем будущем невозможно будет доподлинно сказать, кем выполнена та или иная работа – человеком или компьютерной программой. Уже сейчас известны случаи, когда отдельные недобросовестные разработчики учебных программ выдают искусственно созданную работу за собственную. Поэтому представляется необходимым разработать систему регламентации использования ИИ – как в видеороликах ставится дисклеймер о том, что показанные события не имеют отношения к реальности.

Цифровые технологии – это мощнейший инструмент для изменения жизни человечества. Однако необходимо принимать меры, чтобы его было невозможно использовать во вред.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...