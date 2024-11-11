В Уфе водитель эвакуатора ответит за перевозку человека на платформе

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы составили несколько административных протоколов в отношении водителя эвакуатора, который устраивал дрифт на улицах города и перевозил пассажира не в кабине, а на платформе автомобиля. Это является нарушением правил дорожного движения, отметили в пресс-службе ведомства.

Видеозапись дрифта с человеком на платформе была выявлена сотрудниками полиции во время мониторинга. Информацию передали экипажам полка ДПС Госавтоинспекции по Уфе. Через некоторое время автоинспекторы нашли указанную в ориентировке машину. За ее рулем был 30-летний уфимец.

Майя Иванова