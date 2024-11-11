Краснокнижные грибы появились в Сочи позже обычного

В сочинском парке «Дендрарий» с опозданием появились краснокнижные грибы — решеточник красный. Этот вид обычно растет в более теплые месяцы, например, в мае, сообщает ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Галина Солтани Фото: Соцсети Галина Солтани

Редкий гриб решеточник красный, известный своей необычной формой и окраской, появился в парке «Дендрарий» в Сочи. Обычно этот представитель краснокнижных видов встречается весной или летом.

«Видимо, летом ему было слишком жарко и сухо, поэтому он вылез из-под земли только сейчас. Одно радует — не воняет, как в прошлый раз. Надеюсь, что и не будет. Руками не трогать! Занесен в Красную книгу России»,— уточнила госпожа Солтани.

Посетители парка могут увидеть редких представителей грибного царства возле фонтана «Мальчик с рыбкой».

Мария Удовик