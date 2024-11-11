Главой администрации Альшеевского района стал советник управления главы Башкирии

Наиль Абелгузин возглавил администрацию Альшеевского района, сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Башкирии. Контракт с ним заключен на четыре года. Предыдущий руководитель Дамир Мустафин ушел на пенсию. Он возглавлял районную администрацию почти 14 лет.

Наиль Абелгузин родился в 1977 году в Уфе. Высшее образование получил в Башкирском государственном университет по специальности «национальная экономика». Карьера господина Абелгузина началась в 1999 году в Институте социально-экономических исследований УНЦ РАН. Затем он работал заместителем декана экономического факультета БашГУ, исполнял обязанности заведующего кафедрой национальной экономики. Имеет степень кандидата экономических наук.

В муниципальном управлении Наиль Абелгузин начал работу заместителем главы администрации по экономике в Сибае, затем занимал такую же должность в администрации Бирского района. С лета 2020 года господин Абелгузин был советником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Идэль Гумеров