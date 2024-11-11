Алексей Саврасенко: «Любовь к спорту воспитывается внутри семьи»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 7 ноября провели очередной бизнес-завтрак. Героем мероприятия стал российский и греческий баскетболист, трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы, шестикратный чемпион России Алексей Саврасенко. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как пришел в спорт, а потом попал в греческий клуб, почему вернулся в Россию, рассказал о проблеме тренерских кадров и о том, в чем он видит свою главную миссию.

Спикер бизнес-завтрака Алексей Саврасенко

Фото: Иоланта Даллада

Алексей родился в Краснодаре и именно в родном городе сделал свои первые шаги в спорте. «Любовь к спорту мне привили родители. Сколько себя помню, всегда с раннего детства был с ними на спортплощадке, на пробежках, сборах, соревнованиях»,— вспоминает Алексей Саврасенко.

В секцию баскетбола его пригласил тренер Юрий Костецкий, ставший его первым наставником. А первой командой стал краснодарский «Импульс». Тренировались и играли на стадионе «Труд». Там он и начал свою деятельность как спортсмен.

Основной своей миссией Алексей Саврасенко сегодня считает правильное воспитание собственной команды

Фото: Иоланта Даллада

В 1995 году, в возрасте 18 лет, Алексей получил приглашение выступать за греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос». По словам спикера, для него это был шанс попасть в лучшую баскетбольную лигу и продолжить карьеру на новом уровне. Общаясь с греческими спортсменами, уже через три месяца он и сам начал свободно говорить по-гречески.

«"Олимпиакос" ищут таланты по всему миру. Находят перспективных юношей, привозят к себе в страну и готовят их по индивидуальной программе. Подбирают питание, составляют персональную программу тренировок. Выстраивается целая цепочка обучения, где наставники смотрят, насколько ты прогрессируешь»,— рассказал Алексей Саврасенко.

Алексей Саврасенко - российский и греческий баскетболист, трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы, шестикратный чемпион России; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель компании «Высшая Лига

Фото: Иоланта Даллада

По словам Алексея, он сразу попал в хорошие руки— к сербскому тренеру Душану Ивковичу, который сильно повлиял на его дальнейшую спортивную карьеру.

«Тренировки были достаточно серьезные. Каждое лето ездил на сборы в Сербию. Самое главное — была мощная конкуренция. Когда попадаешь в сильнейший клуб Европы и на твоей позиции играют сильные центровые, ты сам начинаешь тянуться за сильными игроками, растешь как личность»,— вспоминает Алексей.

В составе греческой команды в сезоне 1996/97 он выиграл Чемпионат Греции и Евролигу. Однако в начале нулевых годов Саврасенко принял решение вернуться в Россию. Ему предложили играть за сборную Греции. Но у него не лежала к этому душа. К тому же греки поставили ультиматум: играешь за сборную России, значит, теряешь греческое гражданство.

1 января 2003 года Алексей подписал контракт с московским клубом ЦСКА. В 2006 году в составе команды Саврасенко выиграл Евролигу, а спустя год в составе сборной России стал чемпионом Европы.

Резиденты и гости клуба

Фото: Иоланта Даллада

В составе московских армейцев Алексей выступал шесть лет. Далее играл за петербургский клуб «Спартак», московское «Динамо», подмосковные «Химки», казанский УНИКС. В 2012 году перешел в «Локомотив-Кубань». С краснодарским клубом Саврасенко выиграл Кубок Европы и завершил свою спортивную карьеру. С 2016 по 2021 годы он занимал должность генерального менеджера краснодарского клуба.

Как отметил Алексей, в «Локомотиве-Кубань» сейчас выстроена уникальная система подготовки игроков. Однако в баскетболе существует проблема с тренерскими кадрами. Не хватает специалистов, которые индивидуально бы работали с игроками. Отсутствуют тренеры, которые занимались бы с центровыми.

«Центровой — это лицо любой команды. Чтобы воспитать центрового, нужно работать в долгую. Тренировать юношу больше 10 лет, чтобы потом увидеть результат»,— уверен Алексей.

Сегодня главным для Алексея Саврасенко является семья. Чемпион счастливо женат, у него пятеро детей.

Екатерина Гарнага - консультант по современному этикету и деловым коммуникациям, резидент клуба

Фото: Иоланта Даллада

«Основная моя миссия — правильно воспитать собственную команду. Детям нужно показывать на своем опыте, чего они могут добиться через спорт. Задача родителей — забрать их со двора и сделать так, чтобы завтра они пошли в спортивную секцию. Любовь к спорту воспитывается внутри семьи»,— подвел итог встречи Алексей, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.