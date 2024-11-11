Массовое ДТП с участием большегруза произошло в тоннеле в Сочи

В пятом тоннеле «Дублер Курортного проспекта» в Сочи произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе грузового транспорта. На месте работают правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В понедельник, 11 ноября, в районе пятого тоннеля «Дублер Курортного проспекта» в Сочи произошла авария, в котором столкнулись пять автомобилей, среди которых был и большегруз. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств происшествия.

Мария Удовик