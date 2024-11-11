В Саратовской области продают мини-завод по нефтепереработке. Объявление появилось на профильном сайте.

Предприятие расположено в Раевском муниципальном образовании Ивантеевского района на границе с Самарской областью. Площадь земли — 3,3 га. Автор объявления отмечает, что НПЗ находится на землях с категорией промышленности, энергетики, транспорта, связи и т. д. Установлен соответствующий вид использования участка. По границе участка проходят железнодорожные пути. Земля по-соседству площадью 17,5 га в аренде до 2064 года, ее назначение — сельскохозяйственное.

Покупателю обещают установку подготовки нефти объемом до 5 тыс. тонн сырья в месяц, установку по переработке углеводородного сырья, емкостный парк на 2 тыс. тонн для сырья и готовой продукции, подстанцию, административно-бытовой корпус и многое другое. Продавец хочет получить за НПЗ 100 млн руб., но возможен торг.

Ольга Симонова