В Татарстане поддержали идею взыскивать долги по налогам без судебного приказа

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин поддержал законопроект Минфина России, согласно которому налоговые органы смогут взыскивать налоговые задолженности через судебных приставов без судебного приказа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Татарстана.

«Упрощение процедуры позволит разгрузить судебные участки мировых судей и минимизировать бумажную работу. На практике должники не заметят значительной разницы, так как процесс будет более прозрачен и доступен», — заявил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Сейчас взыскание налога происходит на основе судебного приказа. Согласно законопроекту, налогоплательщик будет получать требование об оплате налогового долга. Если за полгода задолженность не будет оплачена, то налоговые органы могут взыскать долг, если он превышает 10 тыс. руб. Если сумма задолженности меньше, то налоговые органы могут принять решение о взыскании в течение трех лет.

Граждане смогут узнать о решении налоговых органов через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги. Информацию также могут отправить по почте.

Налоговые органы будут взыскивать долги без судебного приказа к суммам, учтенным на едином налоговом счете (ЕНС). Гражданин сможет подать возражение на сумму налога в течение 30 дней с момента получения уведомления. Сейчас этот срок составляет 10 дней.

Если закон примут, то поправки начнут работать с 1 ноября 2025 года.

Как рассказал партнер и руководитель практик «Налоговое право» и «Управление частным капиталом» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Сергей Жестков, законопроект еще не был внесен Правительством России в Госдуму. Еще есть достаточно времени для реализации этой инициативы с тем, чтобы новые правила взыскания долгов по налогам вступили в силу в указанный срок.

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сообщил, что законопроект позволит разгрузить мировых судей и снизить бюрократическую нагрузку. У налогоплательщиков появится больше времени, чтобы подать возражения. Однако некоторым гражданам будет трудно оспорить решение налоговых органов в случае ошибок или технических сбоев.

Диана Соловьёва