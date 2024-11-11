Более 600 компаний из 14 стран представят новинки АПК на «ЮГАГРО 2024»

Уже более 30 лет «ЮГАГРО» способствует повышению эффективности производства российской сельскохозяйственной продукции за счет продвижения современных технологий среди сельхозтоваропроизводителей ведущих аграрных регионов страны.

С 19 по 22 ноября 2024 года в Краснодаре пройдет 31-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО».

Сельхозтоваропроизводители России и ближнего зарубежья смогут ознакомиться с новинками техники, технологий, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции от более чем 600 отечественных и иностранных компаний.

Среди иностранных участников производители и поставщики из таких стран мира, как Азербайджан, Беларусь, Индия, Казахстан, Сербия и т. д. Компании из Турции и Китая будут представлены на национальных стендах.

Ежегодно «ЮГАГРО» посещают руководители и специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, агрофирм, агрокомплексов, главные агрономы и технологи, сотрудники зерновых компаний, дистрибьюторы сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, семян, представители государственных структур, финансовых учреждений из 79 регионов России: от Камчатки до Калининграда.

В рамках «ЮГАГРО 2024» запланировано проведение свыше 40 деловых мероприятий. Среди спикеров первые лица крупнейших компаний, представители государственных органов и отраслевых союзов, а также лидеры мнений сельскохозяйственной индустрии. По отзывам посетителей, дискуссии, проходящие на выставке, содействуют формированию научного и экспертного мнения, что необходимо для дальнейшего инновационного развития агропромышленного комплекса.

Все сельское хозяйство России на одной выставке

По мнению аграриев, только на «ЮГАГРО» представлена полная линейка техники, оборудования и материалов для растениеводческого сельского хозяйства: от техники для подготовки почвы до упаковки готового продукта. Это позволяет всего за 4 дня подготовиться к новому производственному сезону: провести встречи с партнерами, обменяться опытом, осмотреть новинки сельхозтехники и оборудования, изучить современные агротехнологии и ознакомиться со средствами защиты и удобрениями.

Экспозиция «ЮГАГРО 2024» будет разбита на четыре раздела: сельскохозяйственная техника и запчасти, агрохимия и семена, оборудование для хранения и переработки, а также полив и теплицы.

Раздел «Сельскохозяйственная техника. Запчасти» — это более 250 участников, ведущих производителей и поставщиков из таких стран, как Россия, Беларусь, Индия, Китай, Турция и т. д.

Посетителей ждут зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора, жатки, валкообразователи, техника для обработки почвы и внесения удобрений, а также беспилотные аппараты, прицепные транспортные средства и комплектующие.

Долгожданные новинки российским аграриям продемонстрирует Ростсельмаш. Премьерой станут классический трактор Ростсельмаш 1350 и телескопический погрузчик TLH 740. Посетители смогут увидеть современные модели зерно- и кормоуборочной техники, тракторов, опрыскивателей, прицепного и почвообрабатывающего оборудования, а также цифровые решения для эффективного управления агробизнесом.

На стенде компании «Мировая техника» будут представлены производительное и высокотехнологичное оборудование CLAAS и других производителей.

Ознакомиться с новинками и флагманскими моделями сельскохозяйственной техники и комплектующих можно в павильонах 1 и 3.

Традиционно крупнейшая в России, по отзывам посетителей, экспозиция «Агрохимия и семена» в этом году соберет более 170 участников из таких стран, как Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Турция и т. д. Экспозиция будет расположена в павильоне 4.

На стендах участников посетителей выставки ждут микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур и многое другое.

Последние селекционные достижения в области кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои и гороха приготовил для аграриев ведущий российский производитель «РОСАГРОТРЕЙД».

В павильоне 2 посетители выставки смогут найти «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» (более 110 компаний) и «Оборудование для полива и теплиц» (свыше 60 компаний) из таких стран, как Россия, Азербайджан, Беларусь, Индия, Китай и т. д.

Производители и поставщики представят зерноочистительные сепараторы, оборудование для дражирования семян, прессы для отжима масла, оборудование для переработки овощей и фруктов, оборудование для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой промышленности, холодильное оборудование и многое другое. Для закрытого грунта будут представлены: тепличная пленка, системы для досвечивая растений, отопительное и ирригационное оборудование для теплиц, проекты промышленных тепличных комплексов и туннельных пленочных теплиц.

Также посетителей выставки ожидает экспозиция открытых площадок 1–3, где будут представлены разделы «Сельскохозяйственная техника и запчасти», «Оборудование для полива и орошения», а также «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции».

Свыше 40 мероприятий деловой программы

В течение 4-х дней запланировано более 40 мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, презентации и мастер-классы.

Деловая программа выставки «ЮГАГРО 2024» — это уже традиционный диалог сельхозпроизводителей, бизнеса и власти, посвященный обсуждению самых острых и актуальных вопросов развития АПК.

Среди ключевых тем вопросы цифровых технологий, садоводства и виноградарства, селекции масличных культур, органического земледелия и сервисного обслуживания сельхозтехники.

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш. Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД». Стратегический спонсор выставки — компания «Мировая техника».

31-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» состоится 19–22 ноября 2024 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1.

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