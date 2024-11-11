Курултай Башкирии доработает законопроект о фонограмме

Депутаты Курултая Башкирии доработают внесенный в Госдуму законопроект, который должен урегулировать использование фонограммы на концертах, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», региональные депутаты предложили ввести в законодательство понятие «плюсовая фонограмма» и установить обязанность рекламодателя указывать на афишах и в другой рекламной продукции соответствующую информацию. Кроме этого, законопроект устанавливает обязанность исполнителей и творческих коллективов «обеспечить надлежащее поведение»: не допускать противоречащих установленным в обществе моральным нормам поступков, непристойных и оскорбительных образов, ненормативной лексики, оскорбительных выражений, употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как пояснили в пресс-службе Курултая республики, из законопроекта планируется исключить все поправки, кроме «плюсовой фонограммы» и обязанности размещать соответствующую информацию на афишах, билетах и рекламной продукции.

«Прежде чем купить билет, зритель должен знать, какой звук его ждет: живое исполнение или «плюсовая» фонограмма с имитацией пения»,— отметил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Профильный комитет Курултая Башкирии проводит рабочие совещания с экспертами, юристами и представителями антимонопольной службы, говорится в пресс-релизе. Новую редакцию законопроекта планируется вынести на голосование на пленарном заседании в конце ноября.

Майя Иванова