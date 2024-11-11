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Школьница разбилась насмерть, упав с крыши бывшего завода «Красный треугольник»

Школьница разбилась насмерть в результате падения с крыши бывшего завода «Красный треугольник». Как сообщает 78.ru, все произошло вечером 10 ноября.

По данным источника, в этот день девушка отмечала свое 16-летие в компании друзей. По предварительной информации, на вечеринке был и алкоголь. В полицию позвонила подруга именинницы, она рассказала, что девушка внезапно оступилась и упала с крыши. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Савушкина автомобиль Volvo сбил школьницу, выходившую из трамвая.

Дарья Астанина

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