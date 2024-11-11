Пятиэтажный дом в Набережных Челнах попал в топ-10 самых длинных зданий в России и занял в рейтинге 3-е место. Об этом сообщили в РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в Набережных Челнах стал третьим самым длинным зданием в России

Фото: Яндекс карты Дом в Набережных Челнах стал третьим самым длинным зданием в России

Фото: Яндекс карты

Здание расположено на пересечении ул. Татарстан и пр. Сююмбике. Дом, известный как комплекс 51/01, построили в 1981 году. Его длина составляет 1102 метра.

Крайние корпуса дома загнуты внутрь, из-за чего форма постройки напоминает спираль. Такое архитектурное решение приняли, чтобы защитить квартал от ветров. В начале 2000-х два подъезда здания признали аварийными. Всего в доме 62 подъезда.

На втором месте в рейтинге расположился дом в Волгограде длиной 1142 м. Лидером топа стало здание в Мурманске, чья длина составляет 1488 м. В рейтинг также попали дома из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Зеленограда и Тюмени.

Диана Соловьёва