В Краснодаре в 2024 году расселили жителей 21 аварийного дома

В рамках муниципальной программы в 2024 году в Краснодаре из 21 многоквартирного дома переселили 101 жителя. Объем финансирования инициативы составил более 460 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик, финансирование программы в 2025 году власти планируют увеличить до 700 млн руб., что позволит расширить количество переселяемых семей.

Программа предусматривает компенсации для собственников жилья и предоставление благоустроенных помещений по социальному найму для нанимателей муниципального жилья. На текущем этапе расселение охватит еще 306 жителей 26 аварийных домов, включая 149 помещений. Работы частично перенесут на следующий год.

Господин Абрамчик также добавил, что основная цель программы — создание безопасных условий для жителей и сокращение ветхого жилищного фонда, что особенно актуально для Краснодарского края.

В общей сложности до 2026 года по программе запланировано расселение около 2,5 тыс. человек, проживающих в 167 многоквартирных домах.

Нурий Бзасежев