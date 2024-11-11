10 ноября 2024 года в Казани зафиксировали 109 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В столице Татарстана задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 10 ноября в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ 10 ноября в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вчера произошло два ДТП с пострадавшими. Водитель сбил пешехода на прилегающей территории. Также вчера в общественном транспорте упал пассажир из-за резкого торможения.

В Казани задержали 5 водителей без прав управления автомобилями. В отделы полиции доставили 7 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва