В Челябинске изъяли из незаконного оборота алкоголь на 4 млн рублей

Челябинские полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 12 тыс. бутылок спиртного общей стоимостью около 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники органов внутренних дел зафиксировали факт передачи крупной партии немаркированного алкоголя40-летним местным жителем покупателю. Незаконная сделка проходила на территории гаражно-строительного кооператива. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали бизнесмена. В трех арендуемых им гаражах и в грузовике обнаружили и изъяли порядка 12 тыс. бутылок алкоголя. Предварительная стоимость продукции составила 4 млн руб. Назначено проведение экспертизы, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виталина Ярховска