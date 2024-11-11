Шестерых уральцев будут судить за мошенничество со страховкой на 4,4 млн рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых жителей Свердловской области по обвинению по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, организованной группой) за мошенничество с выплатами после ДТП на сумму свыше 4,4 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2023 года участники преступной группы, занимавшиеся ремонтом транспорта и оформлением выплат, умышленно повреждали автомобили, создавая видимость ДТП. После инсценировки они обращались в подразделения ГИБДД для оформления ДТП и получения документов, которые передавали в страховые компании для перечисления выплат.

Кроме того, в суде рассмотрят дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, в значительном размере): один из участников группы получил от неустановленного лица каннабис и части конопли, которые хранил для личного употребления.

Материалы уголовного дела в отношении еще одного участника преступной группы были выделены в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве

Ранее в Первоуральске (Свердловская область) под суд отправили 18 человек, обвиняемых в групповом мошенничестве в сфере страхования. Следствием было установлено, что участники группы извлекали подушки безопасности из автомобилей и повреждали машины таким образом, чтобы создать видимость повреждений после попадания в аварию.

Ирина Пичурина