В Менделеевском районе подросток врезался в Kia, водитель машины погиб

В Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб водитель Kia Rio. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

ДТП произошло 10 ноября около 22:50 на 21-м километре трассы Ижевск — Пермь. По предварительной информации, 17-летний водитель автомобиля Renault Captur выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. 46-летний водитель из Перми Kia скончался на месте от полученных травм.

На место ДТП выезжал зампрокурора района Рамиль Зайнутдинов. Он взял на контроль проверку обстоятельств ДТП.

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, водителя и двух пассажиров Renault госпитализировали. Установлено, что 17-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Два месяца назад его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В отношении подростка составлен материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП Российской Федерации, в отношении пассажира — по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Материалы передали в СК Татарстана.

Диана Соловьёва