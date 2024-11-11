Пострадавшим от весеннего паводка в Курганской области выплатили 1,2 млрд рублей

В Курганской области гражданам, пострадавшим от паводка весной этого года, направили более 1,2 млрд руб. на осуществление выплат и сертификаты для капитального ремонта и покупки жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все 15 тыс. пострадавших в результате ЧС получили единовременные выплаты в размере 15 тыс. руб., 8 тыс. человек — выплаты по частичной и полной утрате имущества первой необходимости в размере 75 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно. Общая сумма такой господдержки составила 960 млн руб. Около 500 граждан, чьи дома были признаны нуждающимися в капитальном ремонте или аварийными, получили сертификаты на сумму 243,8 млн руб., из них на капитальные ремонты — 180 млн руб., остальное — на приобретение нового жилья.

Виталина Ярховска